Publicado 21/04/2021 17:02 | Atualizado 21/04/2021 17:15

Rio - Policiais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Galeão (DAIRJ) prenderam, na tarde de segunda-feira (19), um haitiano de 28 anos com passaporte francês falso tentando sair do Brasil. Ele tentava embarcar em um voo para Lisboa quando foi detido.



Segundo a Polícia Federal, o homem, que não teve a identidade revelada, contou que comprou o passaporte falso na República Dominicana.



Ainda no depoimento, ele disse ter pago US$ 700, viajado até a Colômbia e de lá entrado no Brasil por Corumbá, no Mato Grosso do Sul.