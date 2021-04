Cedae remove ligações clandestinas em bairros da Zona Norte Cedae/Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 19:04

Rio - Nesta quarta-feira (21), em ação com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Polícia Militar e Guarda Municipal, dois 'gatos' foram removidos na Rua Paul Underberg, na Tijuca, Zona Norte do Rio. As irregularidades serviam para abastecer um restaurante e uma pensão no local.