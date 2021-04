Polícia faz operação contra empresa que aplicava golpe em oferta de vacina contra a covid-19 Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 07:29

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira, uma operação contra uma empresa e seus representantes, em Recife, que oferecia lotes de doses da vacina AstraZeneca/Oxford para imunização da covid-19 a pelo menos 20 municípios brasileiros. Os policiais da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) cumprem oito mandados de busca e apreensão.

A ação também conta com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tem como objetivo apreender aparelhos de telefone celular, computadores, contratos e outros documentos relacionados ao crime.



Segundo as investigações, a empresa alvo da operação ofertava os lotes da vacina por meio de uma empresa americana pelo valor de U$ 7,90. Entre os municípios que receberam a oferta estão Duque de Caxias e Barra do Piraí, municípios do Rio de Janeiro, e Porto Velho, em Rondônia. Segundo o contrato apresentado pela empresa, as cidades deveriam realizar o pagamento antecipado por meio de "Swift" (remessa internacional) ou carta de crédito no momento da suposta postagem das doses em Londres.

De acordo com nota do laboratório AstraZeneca, todas as doses em produção estão destinadas a consórcios internacionais como o Covax Facility e contratos com países e não há doses remanescentes para serem comercializadas com estados, municípios ou entidades privadas.



De acordo com o delegado Thales Nogueira, titular da DCC-LD, a investigação começou por meio do compartilhamento de informações entre setores da inteligência da unidade policial, da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da PRF. Os agentes verificaram que a empresa americana, além de ser recém criada, utiliza como endereço um escritório de co-worker e, ainda, oculta os dados de registro de seu site.



"Com autorização judicial da 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital, a Polícia do Rio realizou a gravação de uma reunião em que os sócios da empresa oferecem as doses para a prefeitura de Barra do Piraí e utilizam como exemplo o município de Porto Velho, em que já houve o pagamento e atraso na entrega das doses prometidas", informou o delegado.



Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato contra a administração pública.