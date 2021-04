Grade operacional do Bonde de Santa Teresa é ajustada Divulgação / Henrique Freire

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 08:23

Rio - A Secretaria de Estado de Transportes informou que, em virtude da ocorrência de vários casos de covid-19 em funcionários da operação do Bonde de Santa Teresa, temporariamente a grade operacional do sistema será ajustada. A partir desta quinta-feira, a circulação ocorrerá das 10h às 14h, com viagens a cada hora, no trajeto Largo da Carioca - Dois Irmãos.

O ajuste na operação é necessário em razão da redução do número de profissionais, incluindo os motorneiros, que precisaram ser afastados de suas funções. Uma triagem de saúde acontece, diariamente, para monitorar os que continuam atuando nas atividades operacionais.

Publicidade

Segundo a Central Logística, os protocolos de segurança elaborados pela Secretaria de Saúde são seguidos rigorosamente. Além da higienização diária dos Bondes, há álcool em gel 70% nas dependências do sistema. A lotação máxima permitida em cada bonde é de 16 passageiros (50% da capacidade), e o uso de máscara de proteção é obrigatório