22/04/2021

Rio - A Secretaria Municipal de Fazenda inclui artesão cariocas das feiras de arte na lista de cidadãos com direito ao auxílio de R$ 500, concedido pela Prefeitura do Rio. O secretário Pedro Paulo confirmou a informação e orientou a população que se enquadra nessa categoria a se cadastrar no portal www.carioca.rio

"Da mesma forma que foi o auxílio carioca, a primeira etapa é um cadastramento no carioca digital. Lá a prefeitura precisa de algumas informações do cadastro que nós já temos, de cada artesão, de cada feira. Para que precisamos desse cadastro? Para que possamos confeccionar um cartão digital, dos artesãos, daqueles que são beneficiados. Não precisa ir para a fila da agência aglomerar e nem nada. Eles podem fazer isso de forma digital, a partir do site do carioca.rio", explicou o secretário de Fazenda ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

De acordo com Pedro Paulo, os recursos serão depositados na conta digital a partir do cartão criado e poderão ser sacados em qualquer posto da rede do Bancos 24h ou pode ser utilizado diretamente em supermercados e lojas para efetuar compras. Atualmente, a Prefeitura do Rio tem 822 artesãos cadastrados e cada um deles, a partir de hoje, poderá se cadastrar e confeccionar o cartão digital.

O secretario esclareceu que devido ao feriado bancário desta sexta-feira (22), o recurso não poderá ser disponibilizado ainda nesta semana. No entanto, prometeu que já na segunda-feira (26), a categoria poderá usufruir do benefício.

Família em vulnerabilidade social também terão auxílio

O auxílio também alcançará cerca de 1,8 mil novas famílias em estado de vulnerabilidade social, que ainda não tiveram acesso ao bolsa família, cartão família carioca e cadastro único. Está disponível para eles o valor de R$ 200. Assistentes sociais, sistemas de SMS e WhatsApp tem levado essa informação esses núcleos familiares mais vulneráveis.

O cadastramento também já está disponível no site do carioca digital e o recurso será disponibilizado no mesmo dia que o auxílio aos artesãos.