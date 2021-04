Operação apura fraudes na venda de vacinas DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL

Por YURI EIRAS E LUISA BERTOLA

Publicado 22/04/2021 11:12 | Atualizado 22/04/2021 15:47

Rio - A Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), da Polícia Civil do Rio, deflagrou na manhã desta quinta-feira (22) uma operação que cumpre oito mandados de busca e apreensão contra uma empresa que, segundo investigações, negociou doses fantasmas com pelo menos 20 municípios do Brasil. Duque de Caxias e Barra do Piraí foram as cidades do Rio de Janeiro que chegaram a iniciar tratativas para compra das vacinas falsas, mas abortaram ao perceberem a suposta fraude.

A operação tem apoio da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A dinâmica da fraude, de acordo com a polícia, acontecia da seguinte forma: a empresa Monserrat Consultoria, localizada no Recife, se colocava como intermediária da Ecosafe Solutions, companhia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e entrava em contato com municípios de pequeno e médio porte para oferecer vacinas da Oxford/AstraZeneca. A oferta era de cada dose da vacina a 7,90 dólares (R$ 44).

Durante as investigações, um policial infiltrado, com autorização da Justiça gravou uma reunião na qual a empresa negocia doses para a prefeitura de Barra do Piraí. O município do Sul Fluminense foi quem suspeitou da fraude e acionou a polícia.

"Com autorização judicial da 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital, a Polícia do Rio realizou a gravação de uma reunião em que os sócios da empresa oferecem as doses para a prefeitura de Barra do Piraí e utilizam como exemplo o município de Porto Velho, em que já houve o pagamento e atraso na entrega das doses prometidas", comentou o delegado Thales Nogueira, titular daDelegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD).

A empresa que dizia vender vacinas pedia que as prefeituras realizassem o pagamento antecipado via 'swift' - um tipo de transferência bancária internacional simples que pode ser feita até por smartphone -, ou em carta de crédito no momento da suposta postagem das doses em Londres, Inglaterra. Essas remessas, no entanto, jamais chegariam. Segundo a Oxford/AstraZeneca, todas as doses da vacina são destinadas a consórcios internacionais, como o Covax Facility, ou negociações diretas com países. No Brasil, a Fiocruz é quem produz o imunizante inglês. Não há envio internacional de doses, nem sobra a serem comercializadas com estados e municípios.

Municípios de pequeno e médio porte eram alvos

Chamou a atenção dos agentes o fato da Ecosafe Solutions, além de ser recém criada, utilizar como endereço um escritório de co-working (salas onde funcionários de empresas diferentes compartilham o mesmo espaço) e, ainda, ocultar os dados de registro de seu site.

A carta na manga da Ecosafe para vender os lotes fantasmas era a negociação bem sucedida com Porto Velho, capital de Rondônia. Em março, a prefeitura local chegou a anunciar em coletiva de imprensa a compra de 400 mil doses da Oxford/AstraZeneca, e mostrou até o documento de intenção de compra, em inglês.

Prefeito de Porto Velho exibe carta de intenção de compra REPRODUÇÃO TWITTER

No mesmo mês, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, também comemorou nas redes sociais o avanço da negociação, afirmando que enviou ofício ao "laboratório que é responsável pela produção e comercialização das vacinas Oxford/AstraZeneca".

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias esclareceu que "tenta negociar a compra de vacinas contra a COVID-19, em caráter de urgência, para atender a toda a população do município. A PMDC abriu negociação com a referida empresa mas, percebendo que não havia garantias, abortou a operação e suspendeu a compra. Cabe acrescentar que nenhuma quantia foi repassada à empresa e que a Prefeitura continua em busca da compra dos imunizantes".