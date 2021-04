O Detran.RJ também já ministrou cursos de atualização de agentes de trânsito para policiais militares que atuam na fiscalização Divulgação/Detran-RJ

Publicado 22/04/2021 11:49

Rio - A Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran-RJ realizou mais uma aula do curso de atualização de agentes de trânsito nesta quarta-feira (21). A quarta turma do curso é composta por alunos dos municípios de Rio Bonito, Maricá, Arraial do Cabo e Paty dos Alferes. Ao final do curso, os alunos receberão certificados de conclusão.