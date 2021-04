Operação apura fraudes na venda de vacinas DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL

Por LUISA BERTOLA E YURI EIRAS

Publicado 22/04/2021 11:54 | Atualizado 22/04/2021 12:44

Rio - A Polícia Civil infiltrou um agente durante uma reunião entre a prefeitura de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, e uma empresa que afirmava vender doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. Sócios da Monserrat Consultoria, localizada em Recife, são alvos de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (22), fruto da investigação que aponta que a companhia oferecia a municípios brasileiros 'vacinas fantasmas' que jamais chegariam.

Foi o prefeito de Barra do Piraí, Mario Reis Esteves (Rep), quem percebeu a suposta fraude e acionou a polícia. "A Justiça deu uma autorização para que um agente participasse da reunião junto com o prefeito de Barra do Piraí. Essa reunião foi gravada, com autorização judicial, para infiltrar o agente", explicou o delegado Thales Nogueira, titular da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), à frente da operação 'Sine Die', com apoio da Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Publicidade

A dinâmica da fraude, de acordo com a polícia, acontecia da seguinte forma: a empresa Monserrat Consultoria, localizada no Recife, se colocava como intermediária da Ecosafe Solutions, companhia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e entrava em contato com municípios de pequeno e médio porte para oferecer vacinas da Oxford. A oferta era de cada dose da vacina a 7,90 dólares (R$ 44).

A companhia argumentava que participou das pesquisas de produção da vacina e que, por isso, teria direito a meio bilhão de doses. Mas em nota, a Oxford/AstraZeneca informou que "todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, incluindo da Covax Facility, não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado ou para governos municipais e estaduais no Brasil".

Publicidade

A empresa que dizia vender vacinas pedia que as prefeituras realizassem o pagamento antecipado via 'swift' - um tipo de remessa bancária internacional simples -, ou em carta de crédito no momento da suposta postagem das doses em Londres, Inglaterra.Chamou a atenção dos agentes o fato da Ecosafe Solutions, além de ser recém criada, utilizar como endereço um escritório de co-working (salas onde funcionários de empresas diferentes compartilham o mesmo espaço) e, ainda, ocultar os dados de registro de seu site. Os contatos, segundo o delegado Thales Nogueira, eram feitos virtualmente, por e-mail ou Whatsapp.

A polícia aponta que os empresários ofereceram vacinas a pelo menos 20 municípios brasileiros, entre eles Barra do Piraí e Duque de Caxias, ambos no estado do Rio. Ainda não há certeza se alguma prefeitura efetuou o depósito. "Até o momento não temos informação de nenhuma prefeitura que tenha efetuado o pagamento. O prefeito de Porto Velho (RO) vai esclarecer se houve o pagamento lá", comentou o delegado.

Publicidade

A ação tem como objetivo apreender telefone celular, computadores, contratos e outros documentos relacionados ao crime. Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato contra a administração pública.

"Foram oito mandados, sete em Recife e um em um resort de luxo em Muro Alto (famosa praia pernambucana próxima a Porto de Galinhas). Dos sete mandados de Recife foram cumpridos quatro. Os outros investigados tinham muitos endereços, em vários deles foram verificados que não moravam mais no local", afirmou Nogueira.

Publicidade

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias esclareceu que "que tenta negociar a compra de vacinas contra a COVID-19, em caráter de urgência, para atender a toda a população do município. A PMDC abriu negociação com a referida empresa mas, percebendo que não havia garantias, abortou a operação e suspendeu a compra. Cabe acrescentar que nenhuma quantia foi repassada à empresa e que a Prefeitura continua em busca da compra dos imunizantes".