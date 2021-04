A colisão entre carros aconteceu na noite desta quarta-feira (22) Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 13:56

Rio - Uma acidente envolvendo dois carros, na noite desta quarta-feira (22), deixou duas pessoas feridas na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, em São Pedro da Aldeia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo a distribuidora de bebidas 'Marbella'. As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas para um hospital. O estado de saúde delas não foi informado.

A rodovia precisou ser interditada devido ao acidente e agentes do BPRv foram acionado para auxiliar motoristas que transitavam pela região no momento. Nas redes sociais, motoristas reclamam da má iluminação da via e risco de acidentes na região durante a noite, principalmente em dias chuvosos.