Opções de uniformes Fotomontagem Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 00:00

Alunos da rede municipal vão poder escolher, pela primeira vez na história, a nova camisa do uniforme escolar. A Secretaria Municipal de Educação (SME) iniciou na última quarta-feira, um concurso onde pais e estudantes terão três modelos diferentes para votar. A eleição vai acontecer pelo aplicativo Rioeduca em Casa, dentro da aba "Outros", onde haverá o banner (Vote no novo uniforme) com as opções.

A votação será encerrada na próxima sexta-feira. Os uniformes são gratuitos para os estudantes da rede municipal. Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, a mudança é oportuna para todos, e nada melhor do que estudantes e pais votarem na escolha do uniforme.