As aulas de zumba, futsal e jiu-jitsu são gratuitas Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 00:00

A Prefeitura, por meio da Subprefeitura de Jacarepaguá e da Gestão Executiva Local Jacarepaguá 2, vai estimular a prática de exercícios ao ar livre, oferecendo várias modalidades na Praça Barão da Taquara, na Praça Seca. Desde a última quinta-feira, foram realizados treino funcional, futsal e jiu-jitsu. O espaço também terá aulas de zumba.

"Atividades físicas fazem bem ao corpo e à mente, e nesses tempos difíceis de pandemia, incentivar a prática de exercícios é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos moradores", destaca a subprefeita Talita Galhardo.

As aulas começaram na quinta, com treino funcional, das 7h às 8h; futsal, das 17h às 18h30; e jiu-jitsu, das 19h às 21h. As inscrições e as aulas são gratuitas, abertas a todos os moradores da região e contam com um profissional capacitado. Em dias de chuva, as atividades são suspensas. Para fazer a inscrição, basta comparecer à Praça Seca, no dia e horário da atividade pretendida.

Confira as atividades e horários: Zumba (segundas e sextas-feiras, das 9h20 às 10h20 e das 17h às 18h); treino Funcional (segundas e quartas, das 7h às 8h e das 8h às 9h; e terças e quintas, das 7h às 8h); Futsal (terças e quintas, das 17h às 18h30); e Jiu-Jitsu (terças e quintas, das 19h às 21h).

Outros locais

A revitalização do Parque Pinto Teles, também na área da Praça Seca, recuperou o espaço e permite a prática de exercícios com mais segurança. As quadras poliesportivas e os equipamentos de ginástica ainda estão sendo recuperados, mas os primeiros serviços de limpeza já permitem que adultos, jovens e crianças, possam desfrutar de atividades ao ar livre. No último final de semana foram realizadas práticas de ioga, capoeira, jogos de futebol e vôlei, de acordo com as permissões para a prática de atividades físicas coletivas e mantendo as regras de distanciamento.

Outro espaço para exercícios e outras atividades é o Bosque da Freguesia. O local permite a prática de ioga, capoeira, tai-chi-chuan, tem pista para caminhadas e corridas e um campo de futebol. Os interessados em jogar bola devem procurar a administração de terça a domingo, das 6h às 17h, para solicitar autorização para uso do campo. Segunda-feira é dia de manutenção e o Parque Natural do Bosque da Freguesia fica fechado.

A pedido da subprefeita de Jacarepaguá, a Comlurb tem feito a manutenção, limpeza e conserto do mobiliário urbano das pracinhas de bairro. Nos primeiros 100 dias foram revitalizadas 18 pracinhas, entre elas a Praça Aluísio Magalhães, no Teixeiras, Praça Candido da Silva Mendes, na Taquara, Praça do Pinheiro, em Rio das Pedras, Praça da Goianinha, na Curicica, Praça Boré, na Vila Valqueire e Praça MacGregor, na Freguesia, entre outras.

