Plantios do Dia da Terra Divulgação/Prefeitura

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 00:00

Para promover uma reflexão sobre a importância do planeta e da luta em defesa do meio ambiente, a Fundação Parques e Jardins, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, realizou plantios simbólicos nas 5 APs da cidade, na última quinta-feira, data em que é celebrado o Dia Mundial da Terra. O locais foram escolhidos em parceria com os coletivos de plantio urbano que, além de auxiliar a FPJ, realizaram ações individuais de conscientização.

Os plantios começaram na AP1, no Campo de Santana, às 9h. Durante o dia, também foram realizados plantios no Largo do Machado (AP2), no àcesso a Igreja da Penha (AP3), na Estrada de Jacarepaguá (AP4), Praça do Canhão, em Realengo, (AP5). Em todos os locais foram distribuídas mudas de boldo do Chile, capim santo, citronela, cebolinha e maracujá. Todas as ações foram transmitidas ao vivo pelos perfis da FPJ no Facebook e no Instagram.

Publicidade

A Fundação Parques e Jardins também está convidando seus parceiros e seguidores nas redes sociais para celebrarem a data em ações individuais, que serão transmitidas pela Internet ao longo do dia. De acordo com a coordenadora do evento pela FPJ, Jane Paulino, serão apresentadas atividades de pintura, música, poesia, reciclagem e 'Silvoterapia', que é a arte de abraçar árvores.

"O importante é estarmos conectados para juntos celebrarmos o lugar em que vivemos, sensibilizando o maior número possível de pessoas sobre a importância da conservação do nosso planeta", destaca a coordenadora.