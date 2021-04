Divisão de Captura e Polícia Interestadual (DC-Polinter) Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 18:30 | Atualizado 22/04/2021 21:24

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, na manhã desta quinta-feira em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um homem acusado de estuprar seus dois enteados menores de idade no ano de 2013. De acordo com as investigações, na época, o criminoso convivia com a mãe das vítimas, que tinham 9 e 13 anos.

Agentes disseram que o abusador confessou o crime, relatando que praticava os abusos com as crianças na parte da noite ou quando sua companheira estava trabalhando. Ele foi preso e responderá por atentado violento ao pudor.