Suspeitos são presos por tráfico de drogas no Leblon

Publicado 22/04/2021 17:19

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira, quatro suspeitos na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul. Com eles, PMs do 23º BPM (Leblon) apreenderam uma quantidade de dinheiro e drogas. As identidades dos presos não foram divulgadas.

Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon).