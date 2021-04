Cremerj Reprodução internet

22/04/2021

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) defendeu, nesta quinta-feira, a vacinação contra a covid-19 de todas as grávidas no estado do Rio de Janeiro, independentemente comorbidades confirmadas ou não. O órgão informou que considerou os graves relatos de médicos sobre o assunto que têm chegado à entidade por meio da Comissão de Saúde Pública.



De acordo com eles, há casos de grávidas que comparecem à maternidade, principalmente no momento do parto, já infectadas ou que se contaminam ao chegar à unidade. Os sintomas começam a aparecer na gestante ainda na maternidade e evoluem muito rapidamente, inclusive para a forma mais crítica, que é o óbito. No município do Rio de Janeiro, as grávidas a partir de 18 anos com comorbidades – como diabetes, doenças pulmonares, hipertensão, doença cardíaca e obesidade – já podem ser vacinadas.



"Todas devem ser imunizadas e ser incluídas no grupo prioritário. É uma constatação epidemiológica. Estamos vendo isso na prática. Não é estudo acadêmico, mas sim uma observação do dia a dia que nos dá base suficiente para tomar esta decisão hoje. O risco de não se imunizar contra a covid-19, comprovado pela realidade, é muito maior que receber a vacina. A situação é gravíssima e pedimos que as autoridades entendam essa necessidade. As evoluções têm sido dramáticas", afirma a coordenadora da Comissão de Saúde Pública do Cremerj, Margareth Portella.



Outro agravante, segundo ela, é que a maioria das maternidades do estado não tem unidade de terapia intensiva para as mães, dificultando ainda mais a assistência.



De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19), ao longo de 2020, foram registradas, no país, 453 mortes de grávidas e puérperas em razão do novo coronavírus – o que representa uma média semanal de 10,5 óbitos. Já de janeiro a abril de 2021 foi identificado que 289 mulheres gestantes ou que acabaram de dar à luz morreram em decorrência da covid-19 no Brasil.



Prevenção e vacinação contra a gripe



Margareth Portella explica que a vacinação contra a gripe também é importante para as grávidas. No entanto, a imunização contra a covid-19 é urgente. "Reforçamos que todas as gestantes devem ser vacinadas contra o novo coronavírus. E não é para a grávida deixar de tomar a vacina contra a gripe, pois também é importante para ela. Elas só devem atentar para o prazo. Nenhuma das duas deve ser tomada simultaneamente e é preciso ter um intervalo de 14 dias entre uma e a outra", explicou.



Além disso, as grávidas devem seguir à risca as orientações de distanciamento social, do uso de máscaras e da higienização adequada das mãos, independentemente de estarem ou não vacinadas contra a covid-19. O Cremerj também destaca para o cuidado no ambiente profissional. "As grávidas devem aderir, preferencialmente, ao trabalho remoto. Pedimos que as empresas também se sensibilizem com esta situação. A imunização contra a covid-19 aumenta as chances de evitar que a grávida contraia a forma gravíssima da doença, mas ainda assim ela fica exposta à contaminação", completou Margareth.