O acusado foi encaminhado para a audiência de custódia Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 13:38 | Atualizado 23/04/2021 13:49

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (22), após atirar em sua mulher durante uma discussão em casa, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Agentes da 34ª DP (Bangu) efetuaram a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe chegou até o suspeito depois que ele mesmo prestou socorro à mulher e contou uma história inverídica, alegando que a mulher teria sido vítima de disparos feitos por assaltantes que invadiram a casa para roubar.

A verdade sobre o ocorrido foi revelada após os policiais irem até a casa do homem, que acabou entrando em contradição diante das manchas de sangue no interior da residência. No armário do casal foram encontrados dois estojos de revólver calibre 38 e um coldre.

O acusado foi encaminhado para a audiência de custódia.