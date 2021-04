Com o trio, os policiais apreenderam documentos de identidade, cartões de credito, maquina de cartão, passagens e rio cards Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) prenderam, na manhã deste sábado, três homens que negociavam passagens de ônibus de forma fraudulenta, na Rodoviária do Rio, no Centro.

Os agentes capturaram Marcelo Ribeiro, Rafael Gomes e Maycon de Freitas Esteves, que, segundo as investigações, se utilizavam de diversos documentos e cartões de crédito de terceiros para vender as passagens. Com o trio, os policiais apreenderam inúmeros documentos de identidade, cartões de credito, maquina de cartão, passagens e rio cards.

Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e falsidade documental.