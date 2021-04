Na foto, o Hospital Pedro Segundo, em Santa Cruz. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 13:07 | Atualizado 24/04/2021 17:04

Rio - Uma falha no equipamento de energia elétrica deixou o Hospital Municipal Pedro II às escuras por pelo menos quatro horas na manhã deste sábado. Corredores e o setor de enfermaria ficaram apagados durante o momento do blecaute, que durou de 7h40 às 11h50. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não houve risco aos pacientes, apesar do susto, porque as baterias dos equipamentos funcionaram adequadamente.

Três bebês recém-nascidos na UTI neonatal foram transferidos para hospitais municipais, dois para o Albert Schweitzer e um para o Rocha Faria. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve uma falha na rede de energia do complexo, causando queda de luz às 7h50. "Equipes de manutenção do próprio hospital, da Ligth e da RIOLUZ foram acionadas e a energia foi restabelecida por volta de 11h. O circuito danificado era dentro do próprio hospital, após o conjunto de geradores, que por isso não foram acionados", informou a pasta, em nota.

"É importante deixar claro que equipamentos essenciais à vida, como respiradores, contam com bateria própria que duram de seis a 24 horas, o que garante o funcionamento e a assistência aos pacientes", completou.



Segundo o Censo Hospitalar Público da prefeitura, o Hospital Pedro II tem atualmente 261 leitos ocupados, 29 livres e não cedidos, entre enfermarias e UTIs. Vagas para a Covid-19 são 61. A taxa de ocupação operacional da unidade está em 84%.



Em nota, a Light afirmou que "não houve qualquer interrupção de fornecimento de energia para o hospital, nem para seus arredores", e explicou as duas linhas de distribuição, principal e reserva, estão funcionando adequadamente. Confira a nota:

"O fornecimento de energia para o hospital é feito por meio de duas linhas de distribuição, uma principal e uma reserva, para caso de ocorrência na linha prioritária. Ambas as linhas estão funcionando normalmente e à disposição do hospital.

Técnicos da Light, que se dirigiram ao hospital, foram informados pelos responsáveis pela manutenção da instituição que constatou-se defeito nas instalações elétricas internas. Esta ocorrência, assim como o seu reparo, é de responsabilidade do cliente. Mesmo assim, equipes da Light permaneceram no local para ajudar os técnicos do hospital nos reparos, que já está com o serviço normalizado".