Por O Dia

Publicado 24/04/2021 15:08 | Atualizado 24/04/2021 15:11

Rio - Após o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinar, nesta sexta-feira (23), a soltura de Therezinha da Silva Moraes, de 88 anos, a idosa deixou o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (24). A liminar foi expedida depois de um pedido de habeas corpus da defesa. Therezinha foi presa em flagrante, no dia 13 de abril, sob suspeita de manter em cárcere privado outra idosa, Maria das Graças Souza Rodrigues , de 74 anos, em uma casa na Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.