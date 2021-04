Niterói retoma aplicação de primeira dose contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 15:51 | Atualizado 24/04/2021 15:53

Rio - As novas doses entregues pela Secretaria Estadual de Saúde vão permitir que o município de Niterói retome o calendário de vacinação já na próxima segunda-feira (26). A cidade ficou com a programação de primeira dose suspensa por falta de imunizantes. Na última sexta-feira, o governo distribuiu para Niterói 19.280 doses da Oxford/AstraZeneca e outras 2.950 doses da Coronavac.

De segunda (26) a quarta-feira (28), o calendário será retomado com a vacinação de homens e mulheres com 61 anos ou mais. Na terça e na quarta também serão vacinados trabalhadores da saúde com mais de 25 anos.

Na quinta (29) e na sexta (30), pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais. No sábado haverá repescagem para os idosos e os trabalhadores da saúde que perderam as datas.



Confira o calendário detalhado:

26/04 -61 anos ou mais + 2a dose

27/04 - 61 anos + trabalhador de saúde de 25 anos + 2a dose

28/04 - 61 anos + trabalhador de saúde de 25 anos + 2a dose

29/04 - 60 anos + 2a dose

30/04 - 60 anos + trabalhador de Saúde de 18anos + 2a dose

01/05 - repescagem + 2a dose encerramento do grupo.

A aplicação da segunda dose segue normalmente, com entrada nas unidade de saúde das 8h às 16h, e aplicação das vacinas até 17h. No sábado (24), a vacinação aconteceu nas policlínicas regionais do Fonseca e Itaipu e no drive-thru do Campus Gragoatá da UFF, das 8h às 12h.



Confira os pontos de vacinação da cidade de Niterói:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí





Até o momento, Niterói já vacinou mais de 24% da população da cidade com a primeira dose do imunizante.