PF apreendeu cerca de 30 quilos de cocaína durante vistoria em navios atracados no Porto do Rio Divulgação/PF

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 18:48 | Atualizado 24/04/2021 18:49

Rio - Neste sábado (24), policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas e do Grupo de Pronta Intervenção, com o apoio de mergulhadores da Marinha do Brasil e de agentes da Guarda Portuária, localizaram e apreenderam cerca de 30 quilos de cocaína durante vistoria em navios atracados no Porto do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, o material, que tinha como destino a Europa, foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio para apreensão.