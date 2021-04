Neste domingo, a Prefeitura do Rio inicia a vacinação contra a covid-19 para pessoas com deficiência Mariana Ricci

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 20:29 | Atualizado 24/04/2021 20:39

A Prefeitura do Rio começará neste domingo (25), às 8h, a vacinação contra a covid-19 em pessoas com deficiência. O ato simbólico será no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD) do Mato Alto, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, marcando a parceria entre as secretarias municipais de Saúde e da Pessoa com Deficiência. Nesta parceria, novos pontos de vacinação (PV) começarão a funcionar na segunda-feira (26), para facilitar o acesso dos grupos prioritários incluídos no calendário de vacinação.

Serão cinco novos postos iniciando as atividades nesta segunda-feira, quatro deles em equipamentos da Secretaria da Pessoa com Deficiência:

- CMRPD de Irajá: Avenida Monsenhor Felix, 512, Irajá

- CMRPD do Mato Alto: Rua Candido Benício, 2.973, Praça Seca, Jacarepaguá

- CMRPD de Santa Cruz: Avenida Felipe Cardoso, s/nº, Santa Cruz

- CIAD (Centro Integrado de Atenção à pessoa com Deficiência): Avenida Presidente Vargas, 1.997, Centro

- Universidade Castelo Branco: Avenida de Santa Cruz, 1.631, Realengo

Os PVs funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para atendimento aos grupos prioritários contemplados na campanha de vacinação. Para mais informações sobre o calendário de vacinação, consulte o site coronavírus.rio/vacina.