PREFEITURA INICIA VACINAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. O ato simbólico foi no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD) do Mato Alto, em Jacarepaguá. Os secretários de Saúde, Daniel Soranz, e da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, estiveram local para atender à imprensa. Daniel Castelo Branco

Rio - A cidade do Rio inicia nesta segunda-feira (26) uma nova e importante etapa de vacinação contra a covid-19. Depois de distribuir a primeira dose para 94,2% da população com 60 anos ou mais, a Secretaria Municipal de Saúde agora amplia a imunização para pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, educação, limpeza urbana e agentes de segurança. As pessoas que se encaixarem nestes grupos precisam ter atenção: a vacinação será escalonada por idade - ou seja, pessoas de 59 anos com comorbidades na segunda e terça-feira, pessoas de 58 anos com comorbidades na quarta e quinta-feira, e assim por diante.

Quem pode se vacinar com a primeira dose a partir de agora?

Pessoas com 60 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. Elas podem ir a qualquer posto de vacinação, em qualquer horário; gestantes com comorbidades; pessoas com comorbidades de 45 a 59 anos; pessoas com deficiência permanente (auditiva, intelectual; psicossocial (mental); visual; múltipla; transtorno do espectro autista).

Também se vacinarão trabalhadores da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários); trabalhadores da educação (qualquer funcionário lotado em uma unidade de ensino, pública ou privada); de serviços de limpeza urbana, como garis; motoristas e cobradores de ônibus e transporte escolar. Policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários serão vacinados em seus locais de trabalho.

Eu posso ir ao posto de vacinação em qualquer dia da semana?

Não. É preciso respeitar o escalonamento por idade. Homens e mulheres terão dias diferentes. Veja o calendário desta semana:

Segunda-feira, 26 - Mulheres com 59 anos dos grupos prioritários e profissionais de saúde com 44 anos

Terça-feira, 27 - Homens com 59 anos dos grupos prioritários e profissionais de saúde com 43 anos

Quarta-feira, 28 - Mulheres com 58 anos dos grupos prioritários e profissionais de saúde com 42 anos

Quinta-feira, 29/5 - Homens com 58 anos do grupo prioritário e profissionais da saúde com 41 anos Sexta-feira, 30 - Mulheres com 57 anos dos grupos prioritários e profissionais de saúde com 40 anos

Sábado, 1º/5 - Homens com 57 anos dos grupos prioritários profissionais de saúde com 40 anos ou mais (Confira o restante do calendário até o dia 29 de maio no fim da matéria)

O que levar para a vacinação?

Documento de identificação, número do CPF e, se possível, caderneta de vacinação. Importante: profissionais dos grupos prioritários devem levar os três últimos contracheques para comprovar o vínculo, ou declaração assinada do local em que atuam. Pessoas com comorbidades devem apresentar as três últimas prescrições ou receitas, ou laudo médico, ou atestado, ou recomendação médica que comprove a comorbidade. Pessoas com deficiência podem levar qualquer documento comprobatório, como cartão de gratuidade do transporte público. Gestantes com comorbidades também podem apresentar laudo médico.

Quais são as comorbidades?

diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial (comprovada de forma documental); insuficiência cardíaca; cardiopatia intensiva; síndromes coronarianas; miocardiopatias; arritmias cardíacas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; obesidade mórbida; doença renal crônica, anemia falciforme; síndrome de Down; cirrose hepática. Veja mais detalhes na lista da prefeitura: coronavirus.rio/comorbidades . É sempre importante consultar, se possível, seu médico de confiança antes de receber a vacina.

Onde se vacinar?

– Clínicas da família e centros municipais de saúde; (

– Planetário da Gávea

– Tijuca Tênis Clube

– Museu da República (Catete)

– Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme)

– Casa Firjan (Botafogo)

– Jockey Club Brasileiro (Gávea)

– Museu da Justiça (Centro)

– Cidade das Artes (Barra da Tijuca)

– Quartéis do Corpo de Bombeiros: Humaitá, Copacabana e Quartel de Busca e Salvamento (Barra da Tijuca)

– Museu do Amanhã (Centro)

– Imperator (Méier)

– Quadra do Cacique de Ramos (Olaria)

– Vila Militar (Deodoro)

– Museu Conde de Linhares (São Cristóvão)

– Club Municipal (Tijuca)

– Palácio Duque de Caxias (Centro)

– Quadra da Portela (Madureira)

– UERJ (Maracanã) portão 1 (das 9h às 15h)



Sábado, das 8h às 12h:

Clínicas da família e centros municipais de saúde

Vila Militar (Deodoro)

Museu Conde de Linhares(São Cristóvão)

Palácio Duque de Caxias (Centro)

Museu da República (Catete)

Jockey Club Brasileiro (Gávea)

Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Leme)

Quartéis do Corpo de Bombeiros: Humaitá, Copacabana e Busca e Salvamento (Barra da Tijuca)

Estou na faixa etária entre 45 e 59 anos, mas não tenho comorbidades. Posso me vacinar?

Não. O calendário é estritamente para os grupos prioritários. Não há previsão para a população em geral.

Calendário completo até dia 29 de maio

Daqui a uma semana

Segunda-feira, 3/5 - Mulheres com 56 anos dos grupos prioritários

Terça-feira, 4/5 - Homens com 56 anos dos grupos prioritários

Quarta-feira, 5/5 - Mulheres com 55 anos dos grupos prioritários

Quinta-feira, 6/5 - Homens com 55 anos dos grupos prioritários

Sexta-feira, 7/5 - Mulheres com 54 anos dos grupos prioritários

Sábado, 8/5 - Homens com 54 anos dos grupos prioritários



Daqui a duas semanas

Segunda-feira, 10/5 - Mulheres com 53 anos dos grupos prioritários

Terça-feira, 11/5 - Homens com 53 anos dos grupos prioritários

Quarta-feira, 12/5 - Mulheres com 52 anos dos grupos prioritários

Quinta-feira 13/5 - Homens com 52 anos dos grupos prioritários

Sexta-feira, 14/5 - Mulheres com 51 anos dos grupos prioritários

Sábado, 15/5 - Homens com 51 anos dos grupos prioritários



Daqui a três semanas

Segunda-feira 17/5 - Mulheres com 50 anos dos grupos prioritários

Terça-feira, 18/5 - Homens com 50 anos dos grupos prioritários

Quarta-feira, 19/5 - Mulheres com 49 anos dos grupos prioritários

Quinta-feira, 20/5 - Homens com 49 anos dos grupos prioritários

Sexta-feira, 21/5 - Mulheres com 48 anos dos grupos prioritários

Sábado, 22/5 - Homens com 48 anos dos grupos prioritários



Daqui a quatro semanas

Segunda-feira, 24/5 - Mulheres com 47 anos dos grupos prioritários

Terça-feira, 25/5 - Homens com 47 anos dos grupos prioritários

Quarta-feira, 26/5 - Mulheres com 46 anos dos grupos prioritários

Quinta-feira, 27/5 - Homens com 46 anos dos grupos prioritários

Sexta-feira, 28/5 - Mulheres com 45 anos dos grupos prioritários

Sábado, 29/5 - Homens com 45 anos dos grupos prioritários