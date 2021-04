Kaio Guilherme foi baleado na última sexta-feira (16) na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio Reprodução / Redes Sociais

Por Thuany Dossares

Publicado 25/04/2021 14:29

Rio - A dor da perda ainda é enorme, mas na tentativa de fazer com que o pequeno Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, permaneça vivo, familiares do menino decidiram doar seus órgãos. O menino faleceu na noite de sábado, depois de ficar oito dias internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Ele foi atingido por uma bala perdida na cabeça, enquanto brincava com outras crianças numa festinha infantil, na favela da Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, no dia 16 de abril.

"Tem muita gente precisando (dos órgãos). O mundo precisa de mais amor, e o Kaio era muito especial e amigo, adorava compartilhar as suas coisinhas. Foi um meio da gente ter um pedacinho do Kaio espalhado por aí", declarou Rayane Baptista da Silva, de 25 anos, tia do menino.

Rayane contou que sua irmã, Thais da Silva, mãe da criança, foi até o hospital na manhã deste domingo para autorizar cirurgia para a doação dos órgãos. "Vai ter um pouco do Kayo em cada um", disse entre lágrimas.

Os oito dias em que Kaio esteve internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) foram difíceis, mas de muita esperança para a família. Depois de muita oração pedindo pela recuperação do menino, foi doloroso receber a notícia de que ele acabou não resistindo.

"Eu e minha família estávamos com muita fé, a gente acreditava muito na recuperação dele. Ele era um ótimo menino, com um sorriso lindo", falou Rayane.

A família ainda não tem informações a respeito do sepultamento da criança. Segundo levantamento da ONG Rio de Paz, Kaio Guilherme foi a quarta criança morta por arma de fogo esse ano , no Estado do Rio.

Já o levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostrou que 100 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio entre 2016 e 2021. O estudo também apontou que Bangu foi o bairro com mais crianças atingidas nestes quase 5 anos, foram cinco vítimas. E a Vila Aliança, comunidade que Kaio foi baleado, empatada com o Morro do Juramento, foi a comunidade com mais vítimas, foram três em cada.