Publicado 25/04/2021 17:09 | Atualizado 25/04/2021 17:12

Rio - Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após tentar roubar uma bicicleta no pátio da 20ª DP, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Ele foi preso no momento em que entrava de forma "sorrateira", segundo a polícia, para tentar levar a bicicleta, que estava apreendida pela Polícia Civil. O caso aconteceu na última sexta-feira (23).

O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto. Na delegacia, policiais observaram que ele já possuía oito anotações criminais por furto e receptação. O autor da tentativa de roubo foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.