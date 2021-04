Tiago Ribeiro Redes sociais

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:38

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte a tiros do advogado Tiago Ribeiro, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Ele foi baleado em um dos acessos ao Morro do Dendê. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo (25).

A Polícia Civil acredita que ele tenha sido assassinado por traficantes. Uma testemunha, que não teve a identidade revelada pela polícia, teria dito que o advogado se desentendeu com um olheiro do tráfico por conta do farol de seu carro. A DH não confirmou a informação e disse que o caso é sigiloso.

Publicidade

Nas redes sociais, amigos se despediram do rapaz. "Nada voltará a ser igual, pois perder um amigo é ver desaparecer uma parte importante daquilo que somos. Descanse em paz!", escreveu uma amiga.

Outro morador da Ilha reforçou que a sensação de insegurança é grande no bairro. "Muita atividade para aqueles que não conhecem bem as imediações do Jardim Carioca, pois a Ilha está uma zona".

Publicidade

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para checar um encontro de cadáver na Estrada das Canárias. Na região, mais precisamente na Rua da Praia de Tubiacanga, foi encontrado o corpo de um homem".