Neste domingo, o Corpo de Bombeiros completou 48 horas de buscas por militar desaparecido Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 10:20 | Atualizado 26/04/2021 10:49

Rio - Desde às 6h da manhã desta segunda-feira, cerca de 150 agentes do Corpo de Bombeiros operam pelo 4º dia, as buscas pelo tenente Ítalo José Pereira dos Santos, de 30 anos. Ele realizava a prova de arrebentação do curso de especialização de guarda-vidas, nesta sexta-feira (23), quando se afogou, na praia da Barra da Tijuca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas contam com aeronave, embarcações, drone e moto aquáticas, além do apoio de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento. Ainda segundo a corporação, são centenas de miliares atuando nas buscas por dia.