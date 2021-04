Jovem é vítima de feminicídio na Vila Aliança Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:11

Rio - Uma jovem foi vítima de feminicídio na comunidade Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ana Mykaelen Cruz foi baleada, na noite de sábado (24), e o principal suspeito é o ex-marido dela, Matheus Souza. Segundo relatos, ela teria sido atingida na cabeça.

Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados por conta de uma mulher gravemente ferida. Na unidade hospitalar, policiais foram informados por familiares da vítima que o ex-companheiro da mulher teria feito os disparos.

Logo em seguida, Matheus foi preso por agentes do 41º BPM (Irajá) foi preso em flagrante na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Com ele foi apreendida uma pistola com numeração raspada e um carregador com dez munições.

Matheus foi levado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e depois encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



Familiares lamentam morte

O casal tinha uma filha, que fará três anos no mês que vem. Nas redes sociais, a mãe de Ana, Maria Passos, postou uma foto da filha após a morte. Amigos e familiares lamentaram a perda.

"Nessas horas não sabemos nem o que falar pois não temos palavras. Só peço a Deus que possa vir abrandar essa dor que não vai passar nunca e que o senhor Jesus Cristo possa recebê-la de braços abertos.

Meus sentimentos a família e todos amigos", escreveu uma.

"Só quem já passou por uma dor tão grande é que ao menos quase pode entender o que você está passando nesse momento tão ruim e sensível. Sinto muitíssimo mesmo pela sua imensa perda, Maria Passos pois sei que é uma dor terrível e até difícil de se explicar. Que Deus possa estar te confortando nesse momento e te dar sabedoria e saúde para cuidar desse lindo anjinho que sua amada filha te deixou, estarei orando por vocês", lamentou outro.

