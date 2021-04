96ª DP (Miguel Pereira) Divulgação

Publicado 26/04/2021 17:01

Rio - Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) e 15 equipes de diversas unidades do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA) Sul Fluminense e Costa Verde realizam, nesta segunda-feira (26), a operação 'Fake News'. Durante a ação serão cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos com tráfico de drogas na região. Até o momento, um traficante da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, foi preso.



A operação conta com apoio de policiais do 10º BPM e do Programa Miguel Pereira Presente. A ação também tem como alvo suspeitos de produzir, editar e divulgar vídeos de ações criminosas que não aconteceram no município de Miguel Pereira, mas que os acusados associaram falsamente a fatos ocorridos na cidade.

