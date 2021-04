Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta tomando a segunda dose da vacina Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 12:24

Rio - O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta terça-feira (27) e está totalmente imunizado. Após a aplicação, ele ainda aproveitou para abençoar os agentes de saúde do Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio, onde foi imunizado. Dom Orani recebeu no dia 30 de março a primeira dose da vacina contra a covid-19

"É sempre um momento muito importante esta nossa responsabilidade social, que cuida não somente da gente mesmo, mas do povo. Exorto a todos para que, neste momento em que nós vivemos, sejamos responsáveis e façamos a nossa obrigação de sermos vacinados. O Brasil está dando um belo exemplo de vacinação e cada um de nós deve cumprir bem a sua missão. Primeira e segunda dose aplicadas e depois, com a responsabilidade, continuar se cuidando", disse em publicação no Instagram.

Em outra postagem na rede social, o Cardeal Arcebispo agradeceu aos agentes de saúde e à Deus pela possibilidade de tomar a segunda dose do imunizante.

"Pela bondade de Deus e grande empenho dos agentes de saúde, pude receber a segunda dose da vacina. É um ato de grande responsabilidade para conosco mesmo e para com os meus irmãos e irmãs. Obrigado a todos os envolvidos. Que Deus continue a nos iluminar e nos proteger, para que agindo com responsabilidade e paciência, continuemos a lutar contra esta pandemia".