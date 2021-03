Dom Orani Tempesta é vacinado no Rio Foto: Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:32

Rio - O Arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, recebeu, nesta terça-feira, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização aconteceu no Planetário da Gávea, na Zona Sul. No Instagram, o religioso comemorou a vacinação e deixou uma mensagem para incentivar as pessoas a se protegerem contra o novo coronavírus.

"Fiquei muito feliz de ter recebido hoje a primeira dose da vacina contra COVID-19. Uma alegria poder estar imunizando, tendo ainda a segunda dose para receber. Faz parte da nossa responsabilidade social, de procurar os meios, para que possamos ter saúde e ajudarmos a cuidar também dos outros", escreveu o Arcebispo, no Instagram.

Após receber a dose do imunizante, Dom Orani abençoou os profissionais da saúde que estavam trabalhando no local. "Ao mesmo tempo pedimos as autoridades, para que esta vacinação nacional, possa acontecer o mais rápido possível para toda a população, para darmos estes passos importantes para a saúde e para a vida das pessoas”, afirmou.