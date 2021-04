Vacinação Divulgação

Por Jessyca Damaso

Publicado 28/04/2021 13:35

Rio - Parte dos municípios do Rio estão sofrendo com a escassez de vacinas da CoronaVac, que tem sua etapa final produzida no Instituto Butantan, em São Paulo. Nos últimos dias, a equipe de reportagem de O DIA flagrou diversos idosos dando com a "cara na porta" nos postos de imunização e tendo que voltar para casa, sem perspectiva de quando tomarão o reforço contra a covid-19.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) Alberto Chebabo, esclareceu algumas dúvidas sobre o que fazer em caso de não conseguir concluir o ciclo vacinal.

Tomei a primeira dose de Coronavac. Posso tomar a segunda da AstraZeneca e vice-versa?

Não pode. Não existem estudos que permitam a intercambialidade das vacinas. A segunda dose deve ser feita com a mesma vacina utilizada na primeira dose.

Até quanto tempo depois da primeira dose da Coronavac posso tomar a segunda?

A recomendação do Butantan é que a segunda dose seja realizada até 4 semanas da primeira dose.



Se não tomar a segunda dose nesse prazo, é necessário tomar novamente a primeira dose?

Não. O esquema deve ser completado com a segunda dose quando estiver disponível.



O Ministério da Saúde recomendou nesta terça-feira que as pessoas tomem a segunda dose mesmo após o prazo. A imunização é garantida mesmo assim?

Não há estudos que avaliaram eficácia caso a segunda dose seja aplicada após 4 semanas. É possível que haja perda de eficácia com o atraso, mas não há dados disponíveis.



Se eu perder o prazo da segunda dose e reiniciar a imunização tomando novamente a primeira dose. Se no novo prazo para se imunizar com a segunda dose voltar a faltar a vacina, o que fazer?



A vacina aplicada deve ser considerada com segunda dose. Não há indicação, no momento, de se utilizar mais do que 2 doses da vacina.

É possível se imunizar com a segunda dose em outro município, se a vacina tiver acabado na cidade onde a pessoa mora?

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que não haverá necessidade disso. Segundo eles, a ideia é que o Ministério da Saúde envie a vacina e a pessoa se imunize no município em que reside.

O Estado e os municípios afetados têm uma previsão de quando devem receber mais doses para aplicação da segunda dose da CoronaVac?

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), disse que aguarda informações do Ministério da Saúde quanto à distribuição de uma nova remessa de segunda dose de CoronaVac, assim como orientação quanto à possibilidades da ampliação do intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose do imunizante.