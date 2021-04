42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/04/2021 15:45

Rio - Policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (28), um homem, sem identidade revelada, apontado como autor de diversos roubos de veículos na região da Barra da Tijuca e adjacências, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na tentativa de fugir dos agentes, o criminoso roubou um carro no Recreio dos Bandeirantes e atropelou duas pessoas. Ele foi capturado na sequência.



De acordo com os agentes, as investigações apontam que o homem tem nove passagens criminais por roubo de veículo e de carga, além de porte ilegal de arma de fogo. O bandido foi localizado após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial.



Ele vai responder pelos crimes de roubo majorado e de lesão corporal na direção de veículo automotor.

