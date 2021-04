Divisão de Captura e Polícia Interestadual (DC-Polinter) Divulgação/PCERJ

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha que rouba de cargas na Zona Oeste do Rio. Ricardo de Assumpção Belizário teria participado de mais de 10 roubos de carga de cigarro em Bangu, na Zona Oeste. Ele estava foragido desde 2020 e, ao ser preso, confessou os crimes. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com investigações da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), com ajuda de outros criminosos armados, Belizário abordava as vítimas e as obrigava a seguir para o local em que o roubo aconteceria. Não houve feridos durante a operação policial.

Qualquer informação que possa ajudar na captura de foragidos da Justiça pode ser repassada no Disque Denúncia da DC-Polinter, pelo WhatsApp (2196587-1592). A Polícia Civil garante o sugilo absoluto.