Prefeitura inaugurou drive-thru de vacinação na Base Aérea do Galeão, na Ilha BETH SANTOS/DIVULGAÇÃO

Por Yuri Eiras

Publicado 29/04/2021 08:36 | Atualizado 29/04/2021 12:17

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou que seu pai, Valmar Souza Paes, está intubado para tratar a Covid-19, e disse ter 'muita fé' na recuperação. Paes cumpriu sua primeira agenda pública desde que se recuperou da covid na inauguração de um ponto de vacinação na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, na manhã desta quinta-feira (29).



"Meu pai está muito bem atendido e tenho muita fé de que ele vai se recuperar", afirmou. O prefeito comentou ter tido febre baixa e um leve comprometimento no pulmão durante a reinfecção - ele já havia se contaminado em maio do ano passado, antes das eleições.



"Infelizmente, eu passei os últimos 15 dias no isolamento, período em que os médicos determinaram quarentena. Eu já havia sido infectado antes, e desta vez eu sofri um pouquinho mais. Tive um pouco de febre, um pouco de comprimento do pulmão. Estou levando a agenda um pouco mais leve, mas 100% recuperado", disse Paes.

Em parceria com Forças Armadas, prefeitura inaugura vacinação no Aeroporto do Galeão

Publicidade

A prefeitura inaugurou hoje um ponto de vacinação drive thru na Base Aérea do Galeão, que funcionará de 8h às 17h de segunda à sexta-feira, e de 8h às 12h aos sábados. O general de Exército José Eduardo Pereira e o brigadeiro Luiz Guilherme da Silva de Medeiros, do Comando Conjunto Leste, participaram da cerimônia. "Este é um esforço que cabe a todos os brasileiros. Estamos em um momento difícil que precisa de união, e o Rio vai muito bem nisso", disse Paes.

As Forças Armadas já inauguraram seis postos de vacinação na capital:

Publicidade

Vila Militar (Centro de Treinamento de Deodoro, Estrada São Pedro de Alcântara, nº 2020); São Cristóvão (Museu Militar Conde de Linhares, Avenida Pedro II, nº 838); Centro (Praça Duque de Caxias, próximo à Central do Brasil); Campo dos Afonsos (Museu Aeroespecial do Campo dos Afonsos, Av. Marechal Fontenelle, 2.000); Praça XV (Espaço Cultural da Marinha, Praça XV, no Centro); Campo Grande (CIAMPA, Avenida Brasil, nº 44.878); Ilha do Governador (Base Aérea do Galeão, Estrada do Galeão, s/n - Ilha do Governador).