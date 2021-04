Familiares e amigos se despendem da menina Emanuelly, morta na terça-feira despois de ser atropelada Yuri Eiras

Por YURI EIRAS / ANDERSON JUSTINO

Publicado 29/04/2021 10:49

Rio - A menina Emanuelly Vitória, de cinco anos, atropelada por um ônibus na última terça-feira , foi enterrada nesta quinta-feira (29) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. A pequena morreu após ser atingida por um veículo da linha 685 (Irajá x Méier) quando atravessava a Avenida Pastor Martin Luther King Junior com a mãe, na altura do bairro Colégio.

Muito abalado, o avô de Emanuelly, Fernando Jorge, disse que irá processar a viação Três Amigos. E afirmou que responsáveis da empresa haviam prometido ônibus para levar os familiares até o enterro, mas não cumpriram.

"Ficamos esperando na chuva os ônibus que eles prometeram. Isso é molecagem", reclama o avô de Emanuelly.

Moradores da região dizem que os acidentes são frequentes porque, além de problemas na iluminação, a curva que dá acesso a Avenida Martin Luther King não tem nenhum tipo de ferramenta de diminuição de velocidade, pardais ou lombadas.

Solange Domingas, vizinha da família da menina Emanuelly, já teve o irmão acidentado no mesmo local há um mês. "Foi a mesma linha 685, e meu irmão quebrou o braço", disse a mulher.

Em nota a Polícia Militar disse que o motorista do ônibus se apresentou de forma espontânea no 41° BPM (Irajá) e, de lá, foi escoltado até a 40ª DP (Honório Gurgel), onde o caso foi registrado. Ele foi indiciado por homicídio culposo (quando não existe a intenção de matar, mas o autor assume o risco).

A Rio Ônibus lamentou o acidente e "está solidária à família da vítima".

"A concessionária ressalta ainda que está contribuindo com todas as informações para a finalização da perícia. O motorista está afastado da função até definição do inquérito policial".