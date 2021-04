Vítimas não foram atingidas pelos disparos Divulgação

29/04/2021

Rio - Um casal de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, teve o carro metralhado por criminosos nesta quinta-feira (29) ao entrar por engano na comunidade Nova Grécia, no bairro de Tribobó, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com relatos, o casal se interessou por um anúncio da venda de um carro em um site e teria ido à cidade para comprar o veículo. Durante o trajeto, eles se perderam e entraram na Nova Grécia. Alguns minutos após trafegaram na comunidade, criminosos armados em outro veículo abordaram as vítimas e as mandaram parar. O motorista, assustado, fugiu.



Durante a fuga, o homem perdeu o controle do veículo e capotou. Ainda de acordo com testemunhas, enquanto os bandidos cercavam o carro, os dois conseguiram sair e se esconder em uma casa da região. O veículo foi alvejado diversas vezes pelos criminosos, mas ninguém ficou ferido. Eles foram resgatados por policiais do 7º BPM (São Gonçalo). Ninguém foi preso.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).