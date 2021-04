Militares da UPP apreenderam grande quantidade de drogas Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 17:06 | Atualizado 29/04/2021 17:10

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) trocaram tiros com criminosos, em uma área de mata da comunidade do Pavãozinho, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (28). Os militares foram ao local após o cruzamento de dados do setor de inteligência que levava a um ponto de endolação de drogas.



De acordo com a Polícia Militar, ao chegar à região, os PMs foram alvos de tiros, iniciando o confronto. Após o tiroteio, os policiais fizeram uma varredura em uma construção abandonada e encontraram aproximadamente 13 quilos de maconha em 13 tabletes, 4,4 mil trouxinhas de maconha e 16 de crack.



Até o momento, não há relatos de feridos e presos na ação. O material foi encaminhado para a 13ª DP (Ipanema).