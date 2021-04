Boletim coronavírus desta quinta-feira (29) Reprodução

Publicado 29/04/2021 17:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 737.844 casos confirmados e 43.965 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.080 novos casos e 347 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,96%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 685.269 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 87,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 67%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 173 pessoas e a de enfermaria, 59.

Prefeitura garante estoque para segunda dose na capital

"Apesar de ter uma liberação de não reservar a segunda dose (por parte do Ministério da Saúde), a gente tomou um cuidado de fazer uma reserva técnica. Não é de 100%, mas nos dá conforto. Temos condição de fazer isso até o fim de semana. Chegando doses segunda, a gente prossegue. Mas a princípio não há risco. Quem está no calendário para tomar, vai tomar a segunda dose", disse Paes, durante a inauguração de um posto de vacinação na base aérea do Aeroporto do Galeão. A cidade do Rio tem previsão de entrega de doses da AstraZeneca programadas para amanhã, sexta feira (30), e outra remessa da Coronavac para a próxima segunda-feira (3).