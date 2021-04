Eduardo Paes discursa durante inauguração de ponto de vacinação em base aérea do aeroporto Galeão Reprodução/Facebook

Por Yuri Eiras

Publicado 29/04/2021 09:41 | Atualizado 29/04/2021 12:14

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde, Daniel Soranz, garantiram, na manhã desta quinta-feira (29), que a capital não corre riscos de falta da segunda dose da Coronavac. A falta de doses da vacina produzida Butatan já afeta pelo menos dez municípios do estado.



"Apesar de ter uma liberação de não reservar a segunda dose (por parte do Ministério da Saúde), a gente tomou um cuidado de fazer uma reserva técnica. Não é de 100%, mas nos dá conforto. Temos condição de fazer isso até o fim de semana. Chegando doses segunda, a gente prossegue. Mas a princípio não há risco. Quem está no calendário para tomar, vai tomar a segunda dose", disse Paes, durante a inauguração de um posto de vacinação na base aérea do Aeroporto do Galeão. A cidade do Rio tem previsão de entrega de doses da AstraZeneca programadas para amanhã, sexta feira (30), e outra remessa da Coronavac para a próxima segunda-feira (3).

Daniel Soranz também lembrou que os estudos científicos não dão garantias de que a mistura de vacinas, Coronavac e AstraZeneca, é eficiente.



"Isso é uma discussão técnica, mas se você tomou uma segunda dose diferente da primeira, é preciso fechar o ciclo. Então começa a contar a partir da segunda vacina", explicou Soranz.



A prefeitura inaugurou hoje um ponto de vacinação drive thru na Base Aérea do Galeão, que funcionará de 8h às 17h de segunda à sexta-feira, e de 8h às 12h aos sábados.