Publicado 29/04/2021 20:51

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) se manifestou pela manutenção do mandado de prisão preventiva, nesta quinta-feira, do vereador de Búzios Lorram Gomes da Silveira. O político é acusado de ter promovido, constituído, financiado e integrado organização criminosa dedicada à prática de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato.

Para o MPRJ, a prisão preventiva do vereador é uma forma de garantir a ordem pública por causa da gravidade dos crimes cometidos por ele. Silveira se aproveitava dos poderes políticos para vender e falsificar no município de Búzios, na Região dos Lagos.

O MPRJ relata que, já em contato com os despachantes, dos empresários era cobrada, em média, a quantia de R$ 5 mil, além das taxas. Parte dos valores era paga diretamente ao então chefe de Gabinete do prefeito André Granado, Lorram Gomes da Silveira, para que 'agilizasse a burocracia' e emitisse os documentos de forma célere e com inobservância da ordem cronológica de conclusão. Parcela menor era cobrada pelos próprios despachantes, a título de serviços prestados.

Com a alternância da chefia do Poder Executivo municipal e, por consequência, de todos os cargos em comissão, o então Chefe de Gabinete, diante da lucratividade da empreitada criminosa e da venda antecipada dos alvarás, alterou o esquema ilegal, e passou a emiti-los em versão falsificada. O MPRJ requereu ainda o bloqueio de bens de Lorram Gomes da Silveira no valor de cerca de R$ 9 milhões. A medida foi deferida pelo Juízo da 1° Vara da Comarca de Armação dos Búzios. Somadas, as penas previstas ultrapassam dez anos de reclusão.