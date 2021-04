Força-Tarefa da Polícia Civil prende miliciano foragido da Justiça há mais de 10 anos Divulgação Polícia Civil / Salvador Scofano

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:08

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), por meio da Força-Tarefa de combate às milícias, prenderam, nesta quinta-feira, um miliciano foragido da Justiça há mais de 10 anos. Ele foi localizado e detido no bairro Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio, após intenso trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o acusado integrava uma associação criminosa que atuava nos bairros da Abolição, Vila Valqueire e Jacarepaguá, grupo este liderado pelo criminoso conhecido como "Doem". A organização já foi condenada pela prática de parcelamento irregular do solo urbano e de diversos crimes ambientais.

Contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão preventiva pendente expedido pela 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.