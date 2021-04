Delegados Adriano França e Felipe Curi Agência O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 30/04/2021 16:14 | Atualizado 30/04/2021 16:36

Rio - O vereador Dr. Jairinho foi indiciado por crime de tortura majorada no inquérito que investiga a agressão contra a filha de uma ex-namorada. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) passou a investigar o caso paralelamente à morte de Henry Borel, de 4 anos, depois que a mãe da criança relatou as agressões ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).



"O inquérito foi concluído e relatado ao Ministério Público com o pedido de prisão preventiva. O interrogatório foi feito assim que o Dr. Jairinho foi preso. Ele vai ser indiciado por tortura majorada", afirmou o titular da DCAV Adriano França.



As agressões aconteceram entre 2010 e 2013, quando a criança tinha entre 3 e 5 anos de idade. De acordo com o diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), o delegado Felipe Curi, a menina sofreu uma série de agressões. "Eram uma série de violências e sessões de tortura, que comprovadamente aconteceram. A menina teve um braço torcido pelo agressor em um dos episódios e precisou ser imobilizado. Isso reforça o perfil violento do Dr. Jairinho".



Segundo Adriano França, laudos da época confirmaram as agressões cometidas por Jairinho contra a menina. "Os laudos confirmam a violência sofrida pela criança e os testemunhos dela também confirmam. Foram quatro laudos baseados em prontuários médicos da época em que aconteceram as agressões. Outras provas corroboram e nos deram a certeza de as agressões aconteceram. Além disso, todas as versões dadas pelo Jairinho caíram por terra conforme a investigação avançava, inclusive com fotos".



A mãe da menina não será responsabilizada pelas agressões. Segundo a polícia, não houve omissão por parte da família da criança. "Ela não será acusada de omissão. Na época, a criança morava com a avó e a mesma identificou que a menina tinha pânico do Dr. Jairinho sempre que o via ou quando via o carro dele. A menina tinha ânsia de vômito. Apesar de não saber das agressões, a mãe e a avó da criança passaram a impedir o contato dela com o Jairinho, portanto não houve omissão".



Investigado por violência doméstica



Além de agressões à menina, Jairinho é acusado de violência doméstica. O vereador agredia a ex-namorada, mãe da criança. Por conta desses episódios, ele está sendo investigado, em um outro inquérito que ainda está em andamento.



Ainda há uma outra investigação em andamento, onde Jairinho teria agredido o filho de uma outra ex-namorada.



Perfil violento



Um homem carinhoso em público, mas violento às escondidas. Assim era o perfil de Dr. Jairinho. "Da mesma forma que ele era violento quando não estava em público, ele era um homem carinhoso na frente das pessoas", disse França.



Outro detalhe que chamou a atenção da polícia, foram semelhanças nas agressões. "O perfil das mulheres era muito parecido e os filhos delas tinha a mesma faixa etária. As agressões também eram sempre as mesmas. Afogamento em piscina, chutes e torções".