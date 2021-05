Vacinação deve respeitar o escalonamento de faixa etária Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 13:18

Rio - A prefeitura do Rio antecipou o calendário de vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19. Até o próximo dia 8, pessoas desse público-alvo com idades de 52 anos ou mais podem procurar os postos de imunização. A antecipação acontece a partir da chegada de novas remessas da vacina AstraZeneca.



A vacinação dos grupos prioritários deve respeitar o escalonamento de faixa etária definido pelo novo calendário e os contemplados só devem buscar os pontos de vacinação na data estipulada para idade e gênero. Para as mulheres, a aplicação das doses acontece entre 8h e 13h. Já para os homens, das 13h às 17h.



Os beneficiados por essa etapa da campanha são os trabalhadores da educação, da rede pública ou privada, e também para os do Ensino Superior. Os integrantes desse grupo devem apresentar, obrigatoriamente, o documento oficial com foto e o último contracheque ou declaração das instituição educacional em que trabalha. A declaração ficará retida na unidade de saúde.





Também podem procurar os postos as pessoas com comorbidades listadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A consulta pode ser feita em coronavirus.rio/comorbidades. O interessado precisa apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a comorbidade e condições incluídas na lista do PNI, como exames, receitas, relatório médico e prescrição médica.

Ainda podem se vacinar pessoas com deficiência física; auditiva; intelectual; psicossocial (mental); visual; múltipla (associação de duas ou mais deficiências) e transtorno do espectro autista. O calendário ainda vale para os trabalhadores da limpeza urbana, guardas municipais, motoristas e cobradores de ônibus e condutores do transporte escolar, trabalhadores da saúde, que não são da área assistencial, mas atuam em hospitais, clínicas e outras unidades e que ainda não foram vacinados.



Os profissionais devem estar na ativa e apresentar os três últimos contracheques comprovando vínculo com a profissão e local de trabalho, ou declaração assinada do estabelecimento em que atuam, que ficará retida na unidade de saúde. Por fim, os policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários serão vacinados em seus locais de trabalho. Confira as datas.



