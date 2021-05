Homenagem do Detran-RJ as vítimas de acidentes de trânsito Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 15:09

Rio - O Detran-RJ iniciou neste sábado (01) as celebrações do 'Maio Amarelo', programa que tem como objetivo desenvolver ações de conscientização para reduzir o número de acidentes de trânsito em todo o mundo. O órgão seguirá o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que vai coordenar as ações em parceria com os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

A mensagem que a campanha trás esse ano é: "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Como parte das comemorações, o prédio do Detran, no Centro do Rio, foi iluminado de amarelo. Para que as mensagens de cuidado com a vida sejam recebidas e assimiladas pela maior parte da população, o órgão escolheu a hashtag #VAINARESPONSA. A marca faz referência ao jeito de falar descontraído da população fluminense e resume a responsabilidade do cidadão ao conduzir um veículo.



Em 2020, dados do Detran mostram que 19,1 mil pessoas morreram ou ficaram feridas em acidentes nas ruas e estradas do Estado do Rio. Nos dois primeiros meses de 2021, 3.479 pessoas se acidentaram no estado. O total de vítimas, somente em janeiro e fevereiro deste ano, equivale a quatro aviões A-380, o maior do mundo, lotados em sua capacidade máxima.



“São muitas vidas perdidas, causando grande sofrimento a pessoas, amigos e familiares. Muitas vezes, os acidentes são causados pela falta de pequenos cuidados essenciais, como o não uso do cinto de segurança e o uso do celular ao dirigir. É imprescindível unirmos todos os esforços em prol de salvar vidas”, afirma o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



“É um mês dedicado a essas reflexões, ações e a campanhas educativas. Mas, assim como no ano passado, devemos fazer as atividades evitando a disseminação da pandemia e as aglomerações. Ou seja, o caminho é adotar ações digitais e com poucas pessoas, ampliando o alcance das mensagens por meio da mídia e das redes sociais”, completou.



Sobre o movimento 'Maio Amarelo'



A primeira edição do Maio Amarelo aconteceu em 2014, com base em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. Maio foi escolhido por ter sido o mês em que a resolução da ONU foi publicada, na data de 11 de maio de 2011. O laço amarelo, símbolo da campanha, tem o objetivo de chamar a atenção de todos para a questão da saúde, já que os acidentes de trânsito já são considerados, também, uma epidemia da sociedade moderna.



Os últimos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), referentes a 2018, mostram que os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo o planeta. São, em média, cerca de 1,35 milhão de óbitos por ano em todo o mundo.



Estatísticas do Detran-RJ revelam que as principais vítimas do trânsito são homens jovens, entre 18 e 40 anos. Além disso, crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos incompletos, mesmo não sendo os agentes principais do trânsito, representam cerca de 5% das vítimas a cada ano. “São dados extremamente relevantes, pois estamos falando da juventude e dos nossos filhos”, frisou Konder.