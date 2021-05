Geral - Funcionarios da Viaçao Acari resolvem parar para cobrar atraso de salarios e beneficios. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 13:02 | Atualizado 02/05/2021 13:05

O Sindicato dos Rodoviários do Rio agendou para a próxima terça-feira uma assembleia com todos os motoristas e cobradores que trabalham na Viação Acari. No encontro, marcado para a sede da entidade, em Rocha Miranda, devem ser levantadas as pautas dos profissionais que estão com salários e benefícios atrasados.

De acordo com José Carlos Sacramento, vice-presidente do sindicato, a crise financeira que atinge o sistema de transportes urbano de passageiros é muito mais grave do que o anunciado. "A Viação Acari é apenas mais uma que está se somando às 17 outras empresas que já fecharam as portas nos últimos oito anos", disse.

Publicidade

Ainda segundo o vice-presidente, a reunião também deve incluir a discussão da homologação das rescisões dos 600 profissionais da empresa que além de salários não receberam benefícios como cesta básica, 13º e vale refeição.

Com 150 ônibus na frota, a Viação Acari opera na cidade há 59 anos e faz parte dos consórcios Internorte e Transcarioca, transportando diariamente cerca de 40 mil passageiros nos trajetos entre as Zonas Norte e Sul, além do Centro da cidade.