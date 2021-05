Eventos foram mapeadas pelo setor de inteligência da pasta Divulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 14:45

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) interrompeu dois eventos clandestinos na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (1). As festas aconteceram nos bairros de Ipanema e Botafogo e foram mapeadas pelo setor de inteligência da pasta.



Na Rua Paul Redfern, em Ipanema, agentes encontraram uma aglomeração de mais de 100 pessoas em um estabelecimento, que foi multado. O público que estava no local foi dispersado. Em um hostel ao lado, fiscais detectaram consumo de bebida em pé e o local foi autuado.



Já na Rua Álvaro Ramos, em Botafogo, cerca de 300 pessoas se aglomeravam em um estabelecimento, que foi interditado pela Vigilância Sanitária e multado por consumo de bebida em pé, funcionamento fora do horário permitido e aglomeração. A Seop também dispersou o grupo do local.



Vale lembrar que a realização de eventos de qualquer natureza em áreas públicas e particulares, assim como funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo seguem proibidas na cidade.



Em apenas oito dias de fiscalização do novo decreto, foram registradas 9.656 autuações, com 560 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes, além de 102 estabelecimentos interditados por desrespeitaram as medidas.

Somente no sábado, foram 705 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Também foram contabilizadas 82 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 19 estabelecimentos foram fechados.



Seop interrompeu eventos clandestinos com aglomeração na Zona Sul.



Assista o vídeo:



Créditos: Divulgação/Seop#ODia pic.twitter.com/gDCrdBok6N — Jornal O Dia (@jornalodia) May 2, 2021

