Rio - Parceiro da atriz Paolla Oliveira, na novela "A Força do Querer", da Rede Globo, o cachorro Aeron morreu, na noite desta sexta-feira, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O Pastor Belga Malinois se recuperava de uma cirurgia feita na noite de terça-feira, 27, por causa tratamento contra câncer.

Nascido em 19 de julho de 2010, Aeron fez parte do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar. Ele foi o responsável pela apreensão de mais de 50 quilos de drogas e três armas. Depois de terminar o tempo de serviço, Aeron foi adotado por um PM que faz parte do BAC.

No Instagram, Paolla Oliveira lamentou a morte do parceiro de novela. "Que bom que você encontrou alguém que te cuidou até o fim! Agora Iron virou estrelinha. Descansa, meu eterno parceiro de cena, você foi muito valente sempre. Eu e Jeiza agradecemos", escreveu a atriz.