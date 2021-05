Dados coronavírus em Volta Redonda desta quarta-feira, dia 28 Reprodução

Publicado 02/05/2021 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 747.449 casos confirmados e 44.835 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.993 novos casos e 216 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 6,00%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 694.160 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 64,6%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 81 pessoas e a de enfermaria, 26.

Falta de doses da CoronaVac compromete vacinação



