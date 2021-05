A segunda dose do imunizante só será aplicada no período da manhã Divulgação

A Prefeitura do Rio divulgou, neste domingo, um novo calendário para a distribuição da segunda dose da CoronaVac. As novas datas para aplicação, que seguem a previsão de entrega do imunizante pelo Ministério da Saúde, começam nesta segunda-feira, para idosos com 70 anos ou mais. A prefeitura reforçou, ainda, que a segunda dose da CoronaVac "só será aplicada no período da manhã".

A partir desta segunda-feira, idosos acamados ou com mais de 70 anos, que ainda não tenham tomado a segunda dose da CoronaVac, já poderão recebê-la. Na terça (04/05), é a vez dos idosos com 67 anos ou mais. No sábado (08/05), idosos com 66 anos receberão a segunda aplicação do imunizante.

Atenção às novas datas previstas para a aplicação da segunda dose da CoronaVac na campanha de vacinação contra a covid-19 no município do Rio de Janeiro, de acordo com o envio de remessas divulgado pelo @butantanoficial.#RioPelaPrevencao@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/xNKbnH0y67 — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) May 3, 2021



As demais pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada para a 2ª dose em seus comprovantes. Já quem recebeu a primeira aplicação entre 10 e 17 de abril deve comparecer aos postos no dia 17 de maio. Na quinta-feira seguinte (13/05), idosos com 64 e 65 anos receberão a segunda dose da CoronaVac; enquanto aqueles com 61, 62 e 63 anos terão a vacinação completa na segunda-feira, (17/05).As demais pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada para a 2ª dose em seus comprovantes. Já quem recebeu a primeira aplicação entre 10 e 17 de abril deve comparecer aos postos no dia 17 de maio.

Para quem tomou a primeira dose da CoronaVac após 17 de abril não haverá adiamento na aplicação da segunda dose.